Weltnummer 1 Aryna Sabalenka steht an den French Open ohne Satzverlust im Achtelfinal. Vorbei ist das Turnier dagegen für eine andere Top-Ten-Spielerin.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der 2. Runde hat Darja Kassatkina (WTA 53) mit Susan Bandecchi (WTA 215) noch die Schweizer Überraschungsfrau ausgeschaltet, nun ist auch für die Australierin Endstation: Wie erwartet geht sie in ihrer Drittrundenpartie gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka als Verliererin vom Platz.

Die Belarussin ist dabei vor allem im ersten Satz, in dem sie ihre Gegnerin gleich mit 6:0 vom Platz fegt, hochüberlegen. Im zweiten Durchgang leistet Kassatkina dann mehr Gegenwehr und kommt sogar zu einem Break – in der Endabrechnung steht trotzdem ein 5:7 aus ihrer Sicht auf der Anzeigetafel, womit Sabalenka ohne Satzverlust in den Achtelfinal einzieht.

Vorbei sind die French Open dagegen für eine andere Top-Ten-Spielerin: Die US-Amerikaner Amanda Anisimova (WTA 6) verliert einen Marathon-Match gegen die deutlich schlechter klassierte Lokalmatadorin Diane Parry (WTA 92) nach fast drei Stunden und Match-Tiebreak mit 3:6, 6:4 und 6:7. Anisimova ist damit nach der in Runde 1 gescheiterten Jessica Pegula (WTA 5) bereits die zweite Top-Spielerin aus den USA, die in Paris früh die Segel streichen muss.