Nach einer starken Leistung ist für Jil Teichmann in Rabat Schluss. Die Schweizerin verliert im Halbfinal gegen Petra Marcinko 6:7, 3:6 und tritt nun bei den French Open an.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Für Jil Teichmann (28, WTA 207) ist im marokkanischen Rabat im Halbfinal Endstation. Die Bielerin scheitert am Freitag an der Kroatin Petra Marcinko (20, WTA 76) in zwei Sätzen 6:7 (2:7), 3:6.

Im ersten Satz hat Teichmann, die einen Tag zuvor die über drei Stunden dauernde Viertelfinal-Partie gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj (22, WTA 334) bestritt, noch die Kraft, einen 1:4-Rückstand wettzumachen. Danach muss sie sich aber im Tiebreak geschlagen geben. Im zweiten Satz wehrt sie einen Matchball der Kroatin ab und kommt von 1:5 noch auf 3:5 heran. Mehr liegt für die Schweizerin in Marokko aber nicht mehr drin.

Teichmann reist nun nach Paris, wo sie bei den French Open in der ersten Runde auf die Russin Ljudmila Samsonowa (27, WTA 20) treffen wird.