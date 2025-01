1/4 Flucht ins Trockene: Der Auftakt zum Australian Open gestaltet sich nass und stürmisch. Foto: Manish Swarup

Auf einen Blick Australian Open startet mit Regenunterbrechung. Topstars spielen in überdachten Stadien

Zheng Qinwen und Casper Ruud gewinnen ihre Auftaktspiele

Kei Nishikori feiert ersten Sieg seit 2019 nach vierjähriger AO-Pause Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Erstmals beginnt das Australian Open bereits am Sonntag – und nach nur einer Stunde mussten die Spiele am Eröffnungstag bereits wieder unterbrochen werden. Ein starkes Gewitter mit heftigem Niederschlag und Donner liess Spieler und Zuschauer ins Trockene flüchten. Glück hatten die Topstars, die in einem der Stadien mit schliessbarem Dach antreten.

Zu den Glücklichen gehören Zheng Qinwen (WTA 5) und Casper Ruud (ATP 6). Die Vorjahresfinalistin aus China setzt sich ohne grössere Probleme 7:6, 6:1 gegen die rumänische Qualifikantin Anca Todoni (WTA 110) durch. Casper Ruud braucht hingegen fünf Sätze, um den Spanier Jaume Munar (ATP 61) niederzuringen. Der Norweger kam in Melbourne noch nie über die Achtelfinals hinaus. Ebenfalls in fünf Sätzen gewinnt der Altstar Kei Nishikori (ATP 74) gegen Thiago Monteiro (ATP 106). Der Japaner spielt erstmals seit vier Jahren wieder am Australian Open und feiert seinen ersten Sieg seit 2019, als er die Viertelfinals erreichte.

Schweizer stehen am Sonntag noch keine im Einsatz.