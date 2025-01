Novak Djokovic in Melbourne 2022 während Corona-Arrest vergiftet? «Ich hatte hohe Blei- und Quecksilber-Werte»

Im Jahr 2022 landete Novak Djokovic vor den Australian Open in Melbourne in Einreise-Arrest. Jetzt spricht der Tennis-Star erstmals über ein bisher unbekanntes Kapitel: Djokovic sagt, etwas habe ihn Down Under vergiftet.