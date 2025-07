Ruud verliert seine Gstaad-Ungeschlagenheit

1/4 Geschlagen im Gstaad-Viertelfinal: Casper Ruud. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Casper Ruud (ATP 13) ist in Gstaad nicht mehr ungeschlagen. Der Norweger, der bei seinen beiden vorherigen Auftritten an den Swiss Open (2021, 2022) den Titel holte, scheidet in den Viertelfinals der Ausgabe 2025 aus.

Der als Nummer 1 gesetzte Casper Ruud unterliegt dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo (ATP 109) mit 2:6, 6:1, 3:6. Ruud scheint das Spiel im Griff zu haben, als er zum dritten Mal in Folge ein Break schafft und im dritten Satz mit einer 3:0-Führung aufschlägt.

Der 23-jährige Argentinier kann nun vom Finale träumen, denn er trifft am Samstag auf den Peruaner Ignacio Buse (ATP 167), der sich in der Qualifikation durchgesetzt hat.

Casper Ruud, der diese Woche nach einer Knieverletzung, die ihn in Wimbledon zum Aufgeben zwang, sein Comeback gegeben hat, strebt somit weiterhin seinen sechsten Turniersieg in der Schweiz an, nachdem er bereits drei Mal in Genf triumphierte (2021, 2022, 2024).