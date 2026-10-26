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Tennis-Legende zu Wawrinka
«Du hattest die hässlichsten Outfits»

Tennis-Legende John McEnroe witzelt bei Stans Abschied über seine Outfits und hat noch einen Tipp für den Romand.
Publiziert: vor 7 Minuten
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