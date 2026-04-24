Das wars mit dem dritten French-Open-Sieg in Serie. Die Weltnummer 2 Carlos Alcaraz meldet sich von Roland Garros ab.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Carlos Alcaraz (22) sagt das ATP-Turnier in Rom sowie Roland Garros ab. Das teilt der Spanier in einem Post auf X mit. Somit verpasst Alcaraz die Chance, seinen Grand-Slam-Titel bei den French Open ein drittes Mal in Folge zu gewinnen.

«Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten, um zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten und dann zu entscheiden, wann wir auf den Platz zurückkehren», schreibt Alcaraz, der zuletzt mit Handgelenkproblemen kämpfte, auf X.

Die Weltnummer 2 bleibt trotzdem optimistisch: «Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass ich gestärkt daraus hervorgehen werde.» Alcaraz hatte das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne noch gewonnen. Danch kam aber «nur» noch ein weiterer Turniersieg in Doha dazu.