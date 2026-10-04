DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Tennis
Tennis: Djokovic und Zverev liefern unglaublichen Ballwechsel
Viertelfinale in China
Djokovic und Zverev liefern sich spektakulären Ballwechsel
Alexander Zverev und Novak Djokovic begeistern beim China Open in Peking mit einem sensationellen Ballwechsel.
Publiziert: vor 5 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zum Tennis
1:12
Unterbruch an US Open
Schiri hat Schnauze voll von Influencer-Gepose
1:29
Mode-Ikone auf Tennis-Court
Osaka sorgt mit Extravaganz-Outfit für Aufsehen
0:58
«Benimm dich nicht so dämlich»
Physio verweigert Behandlung – Tennis-Profi flippt aus
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen