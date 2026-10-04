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Viertelfinale in China
Djokovic und Zverev liefern sich spektakulären Ballwechsel

Alexander Zverev und Novak Djokovic begeistern beim China Open in Peking mit einem sensationellen Ballwechsel.
Publiziert: vor 5 Minuten
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