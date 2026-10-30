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Tennis: Berrettini tröstet Cobolli in Wien
Rührende Szenen in Wien
Berrettini tröstet völlig aufgelösten Cobolli
Flavio Cobolli muss in Wien aufgeben. In Tränen aufgelöst wird er von Gegner Matteo Berrettini getröstet.
Publiziert: 09:39 Uhr
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