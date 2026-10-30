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Rührende Szenen in Wien
Berrettini tröstet völlig aufgelösten Cobolli

Flavio Cobolli muss in Wien aufgeben. In Tränen aufgelöst wird er von Gegner Matteo Berrettini getröstet.
Publiziert: 09:39 Uhr
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