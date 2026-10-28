Schweizer Qualifikant muss sich in Basel geschlagen geben

Der Lauf des Schweizer Qualifikanten Rémy Bertola endet in Basel in der ersten Hauptrunde. Der Kanadier Denis Shapovalov erweist sich als zu stark.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Rémy Bertola (28) scheitert beim Heimturnier in Basel in der ersten Runde. Der Tessiner (ATP 236), der dank einer Wildcard in der Qualifikation des ATP-500-Turniers antreten durfte und sich dort mit zwei Siegen gegen die Landsmänner Jakub Paul (ATP 993) und Mika Brunold (ATP 191) durchsetzte, stand zum dritten Mal in seiner Karriere in einem Hauptfeld auf ATP-Stufe. Wie in Basel vor einem Jahr und letzte Woche in Brüssel verliert er auch seinen dritten Tour-Match.

Die Hürde namens Denis Shapovalov (27; ATP 52) erweist sich als zu hoch. Die ehemalige Weltnummer zehn aus Kanada gewinnt problemlos mit 6:4 und 6:2. Im ersten Durchgang hält Bertola gut mit: Auf das Break zum Auftakt schlägt er umgehend mit dem Rebreak zum 1:1 zurück. Beim Stand von 4:5 hat er erneut die Chance auf den Servicedurchbruch, lässt diese jedoch aus und muss den Satz abgeben.

In der ersten Partie am Mittwoch setzt sich der Deutsche Jan-Lennard Struff (36; ATP 47) gegen Landsmann Yannick Hanfmann (34; ATP 59) mit 6:4 und 6:3 durch. Im dritten Spiel des Tages, das bereits eines der zweiten Runde ist, schlägt der Portugiese Nuno Borges (29; ATP 63) etwas überraschend die norwegische Weltnummer 25 Casper Ruud (27) mit 1:6, 6:2 und 6:3.