Novak Djokovic ist regelmässig als liebevoller Papa zu sehen. In der Handy-Frage bleiben der serbische Tennis-Star und Ehefrau Jelena aber hart.

Christian Müller Redaktor Sport

Ab welchem Alter dürfen Kinder ein eigenes Handy haben? Diese Frage umtreibt früher oder später alle Eltern. Da gehts Jelena und Novak Djokovic nicht anders. Die beiden vertreten diesbezüglich eine restriktive Haltung, wie der Tennis-Star vor dem Turnier in Wimbledon verrät: Sowohl Tochter Tara (8) als auch Sohn Stefan (11) haben noch kein eigenes Handy.

«Wir sind fest davon überzeugt, dass vor einem bestimmten Alter der Umgang mit Bildschirmen unserer Meinung nach eher schädlich als nützlich ist. Daran halten wir uns», erklärt Papa Novak. Einfach sei dies aber nicht: «Wenn alle ihre Freunde eines haben, wollen sie es natürlich auch. Das ist eine schwierige Situation für mich und meine Frau.»

Der Serbe, der inzwischen seinen Lebensmittelpunkt nach Athen verlegt hat, will in der Handy-Frage hart bleiben: «Es ist überall um die Kinder herum. Wir versuchen, das zu kontrollieren, was wir in gewisser Weise kontrollieren können, zumindest, solange sie noch sehr jung sind.»

In den nächsten beiden Wochen dürfte er für die Erziehung seiner Kinder ohnehin wenig Zeit haben. Die Jagd auf einen achten Titel in Wimbledon hat Priorität.