Das Feld der Swiss Indoors nimmt immer konkretere Formen an: Mit Stefanos Tsitsipas konnte ein grosser Name verpflichtet werden.

Christian Müller Redaktor Sport

Ein prominenter Name kommt nach Basel: Stefanos Tsitsipas (28), zweifacher Finalist an Grand-Slam-Turnieren, schlägt ab dem 26. Oktober an den Swiss Indoors auf.

Für Tsitsipas ist es eine Rückkehr in die St. Jakobshalle. Der Grieche spielte schon dreimal am Rheinknie. Sein bestes Resultat ist der Halbfinal 2019, als er gegen Roger Federer verlor. Aktuell ist Tsitsipas nur die Nummer 44 der Welt. Dass ihm Schweizer Boden liegt, bewies er im Sommer mit seinem Turniersieg in Gstaad.

Für einen ähnlichen Coup in Basel wird Tsitsipas an Ben Shelton (23) vorbeimüssen. Der US-Open-Finalist ist aktuell der am höchsten klassierte Spieler im Basel-Feld. Aus den Top Ten sind auch Felix Auger-Aliassime (26, ATP 5) und Arthur Fils (22, ATP 9) gemeldet.