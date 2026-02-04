DE
Start nach Mass in Montpellier
Wawrinka macht Duell mit Top-10-Spieler klar

Stan Wawrinka bezwingt in Montpellier Hamad Medjedovic und kriegt es nun mit Félix Auger-Aliassime zu tun.
Publiziert: vor 39 Minuten
Feiert einen Zweisatzsieg in Montpellier: Stan Wawrinka. (Archiv)
Foto: IMAGO/Imagn Images
Stan Wawrinka übersteht beim ATP-Turnier in Montpellier die 1. Runde. Nach dem erfolgreichen Start in seine Abschiedssaison in Melbourne setzt sich der 40-jährige Waadtländer in Südfrankreich gegen Hamad Medjedovic mit 7:6 (7:3), 6:4 durch.

Wawrinka (ATP 113) gewinnt gegen den 18 Jahre jüngeren und in der Weltrangliste 33 Plätze besser klassierten Serben nicht zuletzt die wichtigen Punkte. Den ersten Umgang entscheidet er im Tiebreak für sich, nachdem ihm als Returnspieler zuvor nur fünf Punkte gelungen sind. Im zweiten Satz erspielt er sich die ersten Breakbälle und geht dank zweier Servicedurchbrüche vorentscheidend mit 4:1 in Führung.

Im Achtelfinal bekommt es Wawrinka am Donnerstag mit dem topgesetzten Félix Auger-Aliassime zu tun, der Nummer 8 des ATP-Rankings. Einen Top-10-Spieler schlug der Schweizer letztmals im Oktober 2024 (die damalige Nummer 7 Andrej Rublew in Stockholm).

