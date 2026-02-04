Bencic ist krank und kann in Abu Dhabi nicht antreten, deswegen fällt sie im Ranking zurück. Schlecht läufts auch bei Viktorija Golubic, die in Ostrava im Achtelfinal ausscheidet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Rebeka Masarova endet die Turnierwoche auf der WTA-Tour bereits am Mittwoch.

Rebeka Masarova (WTA 114) scheidet in Cluj-Napoca in der 2. Runde aus. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, unterliegt Wang Xinyu (WTA 33) 4:6, 2:6. Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hat Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzt zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgibt, ist sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025.

Die als Nummer 5 gesetzte Viktorija Golubic erwischt in Ostrava einen schwachen Tag. Die als Nummer 5 gesetzte Zürcherin unterliegt Katie Boulter. Die Britin, die an den Australian Open an Belinda Bencic gescheitert ist und nicht in den Top 100 figuriert, gewinnt 6:2, 6:2.

Belinda Bencic ihrerseits muss beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi krankheitshalber Forfait geben. Die Schweizerin ist bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier als Nummer 1 gesetzt gewesen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status in der Weltrangliste verlieren, da sie die Punkte des letztjährigen Turniergewinns nicht ersetzen kann.