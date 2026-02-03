Rebeka Masarova erreicht in Cluj-Napoca dank eines Dreisatzsieges die zweite Runde. Viktorija Golubic gibt bei ihrem Auftaktspiel in Ostrava lediglich vier Games ab.

Rebeka Masarova (WTA 114) vertritt die Schweizer Farben am WTA-Turnier in Cluj-Napoca auch in der 2. Runde. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, setzt sich am Dienstag gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) nach etwas mehr als zwei Stunden 6:1, 4:6, 6:2 durch.

Masarova gibt im ganzen Spiel nur einmal, zum 4:6 im zweiten Satz, den Service ab. Im Entscheidungssatz legt sie bei der ersten Gelegenheit mit einem Break vor und ebnet damit den Weg zu einer erfolgreichen Revanche. 2023 stiess sie am 250er-Turnier in Rumänien bis in die Halbfinals vor, ehe sie auf Ruse traf und in zwei Sätzen das Nachsehen hatte.

Ihre nächste Gegnerin ist die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Wang Yinyu (WTA 33).

Viktorija Golubic steht am WTA-250-Turnier in Ostrava in der 2. Runde. Die als Nummer 4 gesetzte Zürcherin (WTA 89) setzt sich in ihrem Auftaktmatch gegen die Österreicherin Sinja Kraus (WTA 104) diskussionslos mit 6:4, 6:0 durch. Golubic liegt einzig nach dem ersten Game nicht in Führung. Danach zieht sie auf 4:1 davon und lässt nichts mehr anbrennen.

In der 2. Runde trifft die 33-Jährige auf die ehemalige Top-25-Spielerin Katie Boulter (WTA 120) aus Grossbritannien.