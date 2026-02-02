Waltert ringt frühere Top-10-Spielerin nieder

Die Bündnerin setzt sich 7:6, 3:6, 6:4 gegen die frühere Weltnummer 8 Daria Kasatkina durch. Walterts nächste Gegnerin ist die Weltnummer 16 Clara Tauson.

Simona Waltert überrascht zum Auftakt des WTA-500-Turniers in Abu Dhabi. Die Bündnerin bezwingt die einstige Top-Ten-Spielerin Daria Kasatkina (28) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Waltert zeigt nach überstandener Qualifikation gegen die für Australien spielende Russin, vor drei Jahren die Nummer 8 der Welt und in der neuesten Weltrangliste auf Platz 62 zu finden, nicht nur ausgezeichnetes Tennis, sondern auch Kämpfer-Qualitäten. Den ersten Durchgang gewinnt sie, obwohl Kasatkina zum Satzgewinn aufschlagen kann und im Tiebreak 4:1 geführt hat.

Danach lässt sie sich weder von den fünf in Folge verlorenen Games im zweiten Satz noch vom Servicedurchbruch Kasatkinas zum 3:2 im dritten Satz vom Weg abbringen. Nach 2 Stunden und 45 Minuten bringt die Nummer 94 im Ranking einen ihrer bisher wertvollsten Siege unter Dach und Fach.

Waltert trifft jetzt auf Top-20-Spielerin

Das erste Duell zwischen Waltert und Kasatkina ist der Vergleich zwischen zwei Erstrunden-Verliererinnen beim Australian Open. Walters Niederlage gegen die Weltrangenlisten-Vierte Amanda Anisimova aus den USA war vorhersehbar, wogegen das Ausscheiden von Kasatkina gegen die Qualifikantin Nikola Bartunkova unerwartet kam. Die junge Tschechin, die im Ranking nunmehr Platz 108 einnimmt, sorgte danach mit dem Sieg gegen Belinda Bencic (28) für die noch grössere Überraschung.

Walterts nächste Gegnerin kündigt sich als noch grösserer Prüfstein an. Die Dänin Clara Tauson ist die Nummer 16 der Welt. Die beiden haben bisher einmal, vor längerer Zeit, gegeneinander gespielt. Vor fünf Jahren hat Tauson im Final des ITF-Turniers in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz nach drei Sätzen das bessere Ende für sich behalten.

Bencic, die sich in der neuesten Ausgabe der Weltrangliste um einen Platz auf Position 9 verbesserte, tritt in Abu Dhabi ebenfalls an. Als topgesetzte Spielerin greift sie nach einem Freilos in der 2. Runde ins Geschehen ein. Gegnerin ist die britische Qualifikantin Sonay Kartal, die Nummer 61 der Welt.