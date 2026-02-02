DE
FR
Abonnieren

Bencic ist neu die Nummer 9
Wawrinka kratzt dank Melbourne-Exploit wieder an Top 100

Dank seiner beiden Siege an den Australian Open liegt der Lausanner neu auf Platz 113. Belinda Bencic macht trotz ihrem frühen Aus einen Platz gut und ist neu die Weltnummer 9.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/2
Stan Wawrinka rutscht im neuen ATP-Ranking von Platz 139 auf 113 vor.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Stan Wawrinka springt auf Weltranglistenplatz 113
  • Belinda Bencic trotz frühem Aus in Melbourne erstmals seit 2023 auf Platz 9
  • Bencic profitiert von Achtelfinal-Niederlage von Titelverteidigerin Keys
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Stan Wawrinka (40) hat bei seinem letzten Auftritt an den Australian Open das Publikum verzückt. Und auch seine Gegner. «Ich bin stolz darauf, ihn als Freund und Rivalen zu bezeichnen», sagte etwa Novak Djokovic (38, ATP 3).

Der Lohn für den Exploit des Lausanners: rund 176'000 Franken und ein schöner Sprung in der Weltrangliste. Neu liegt «Stan the Man» auf Platz 113, es ist seine beste Klassierung seit Juli 2024. Damals stand er auch letztmals unter den besten 100 Spielern der Welt. An diese Tür klopft er nun wieder.

Bencic gewinnt Platz trotz frühem Aus

Überraschend früh endeten die Australian Open für Belinda Bencic (28). Trotzdem macht auch die Ostschweizerin einen Platz im WTA-Ranking gut und ist neu die Nummer 9 der Welt. Erstmals seit März 2023 ist ihre Position damit wieder einstellig.

Mehr zu Stan Wawrinka
Tennis-Superstar Djokovic wird Freund Wawrinka vermissen
Mit Video
«Grossartiger Mensch»
Tennis-Superstar Djokovic wird Freund Wawrinka vermissen
Ab den Halbfinals gibts an den Australian Open den richtig dicken Scheck
Millionen stehen bereit
Ab Halbfinals gibts an Australian Open richtig dicke Schecks

Und das, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr, wo sie nach ihrer Mutterschaftspause zurückkehrte und bis in den Achtelfinal vorstiess, nun 150 Punkte verliert. Wie lässt sich ihr Ranggewinn dann erklären? Ganz einfach: Vorjahressiegerin Madison Keys (30) scheiterte heuer im Achtelfinal, verlor 1200 Punkte und rutschte von Platz 9 auf 15 ab.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen