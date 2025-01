1/5 Novak Djokovic hält sein Wundergerät in den Händen: eine Scheibe, die elektromagnetische Felder erzeugt. Foto: Screenshot Youtube/GQ Sports

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Novak Djokovic akribisch auf seine Gesundheit achtet, ist mittlerweile bekannt. Der Serbe isst vegan, ist Teilhaber einer Nahrungsergänzungsmittel-Marke, beschäftigt sich mit Esoterik und beäugt Impfungen und andere medizinische Eingriffe zuweilen kritisch.

Nun verrät der Rekord-Grand-Slam-Sieger eine weitere exzentrische Methode, die ihm dabei helfen soll, auch mit 37 Jahren mit den besten der Welt mithalten zu können. Im Gespräch mit dem Magazin «GQ» präsentiert er eine bizarre «energetische Scheibe». Was aussieht, wie eine Spirale zur Hypnose oder ein verzierter Frisbee, soll der Regeneration dienen und körperlichen Problemen entgegenwirken.

Wie die Scheibe funktioniert? «Die Scheibe erzeugt ein elektromagnetisches Feld um sich herum und das Geheimnis dazu liegt in diesem Muster», erläutert Djokovic. «Dann regt die Scheibe den Stoffwechsel an oder reduziert Entzündungen an betroffenen Körperstellen.» Er selbst brauche sie beispielsweise für Magen- oder Verdauungsprobleme.

Erst das Brustplättchen, jetzt die Energie-Scheibe

Das Wundergerät sei eigens für ihn von einem serbischen Arzt angefertigt worden. «Ich habe ein paar davon und ich nehme immer eine mit. Wenn ich fliege, lege ich sie mir beispielsweise auf den Kopf.» Allerdings sollte man die Scheibe nicht zu lange auf dem Körper tragen, normalerweise genügen 20 bis 30 Minuten, so Djokovic.

Solche kuriosen Hilfsmittel sind beim 99-fachen ATP-Turniersieger nicht selten. Bei den French Open 2023 sorgte er mit einem Metallplättchen an der Brust für Aufsehen. Die genaue Funktionsweise behielt Djokovic damals für sich, erläuterte allerdings, dass es sich um ein nanotechnologisches Hilfsmittel handle.

Djokovic steigt am Montag in sein 20. Australian-Open-Turnier und trifft auf den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy (ATP 107). Mithilfe seiner Wunderscheibe soll es endlich mit dem 25. Grand-Slam-Titel und dem 100. Turniersieg klappen.