Simona Waltert muss sich beim WTA-250-Turnier in Chennai in den Achtelfinals der Italienerin Lucrezia Stefanini geschlagen geben.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zwei Tage nach ihrem Auftaktsieg gegen die Inderin Sahaja Yamalapalli (WTA 423) scheitert Simona Waltert (WTA 133) am Unterfangen, in Chennai im Einzel in die Viertelfinals einzuziehen. Die 25-jährige Bündnerin unterliegt der an Nummer zehn gesetzten Italienerin Lucrezia Stefanini (WTA 117) in 92 Minuten mit 2:6, 3:6. Waltert weist beim Verwerten von Breakchancen zwar eine makellose Bilanz auf (zwei von zwei), muss jedoch selber den eigenen Aufschlag gleich fünf Mal abgeben.

Im Doppel ist Waltert beim Turnier in Indien an der Seite von Naima Karamoko noch vertreten. Im Viertelfinal wartet mit dem topgesetzten Duo Momoko Kobori (Japan)/Peangtarn Plipuech (Thailand) eine echte Knacknuss auf die beiden Schweizerinnen.