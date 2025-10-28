DE
Siegeszug fortgesetzt
Bencic erreicht in Hongkong den Achtelfinal

Belinda Bencic knüpft in Hongkong an ihre starke Form an. Die Ostschweizerin besiegt Alexandra Sasnowitsch mit 6:3, 6:4 und erreicht den Achtelfinal des WTA-250-Turniers. Im nächsten Spiel trifft sie auf Wang Yafan (WTA 298).
Publiziert: 13:58 Uhr
|
Aktualisiert: 14:13 Uhr
Belinda Bencic (28) setzt ihre Siegesserie fort.
Darum gehts

  • Belinda Bencic gewinnt in Hongkong und erreicht den Achtelfinal
  • Bencic setzt Siegeszug fort, trifft erstmals auf Wang Yafan
  • Fünftes Turnier in sechs Wochen, Sieg nach eineinhalb Stunden
Belinda Bencic setzt ihren Siegeszug auch in Hongkong fort. Nach einem 6:3, 6:4-Sieg gegen die Belarussin Alexandra Sasnowitsch (31, WTA 111) steht die 28-jährige Ostschweizerin beim WTA-250-Turnier im Achtelfinal. Dort trifft sie erstmals auf die ehemalige Top-50-Spielerin Wang Yafan, die aktuell noch die Nummer 298 der Welt ist.

Im fünften Turnier in sechs Wochen und frisch vom Titel in Tokio hat Bencic die Partie mit einer kurzen Ausnahme stets im Griff. Im ersten Satz reicht ein Break, im zweiten liegt sie 1:3 zurück, gewinnt dann aber fünf der folgenden sechs Games und nach genau eineinhalb Stunden den Match.

