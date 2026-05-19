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Tennis-Rüpel zieht plötzlich seine Hose aus

So eine Verwarnung hat der Stuhl-Schiedsrichter wohl selten ausgesprochen. Beim ATP Turnier in Hamburg zieht Tennis-Bad-Boy Corentin Moutet plötzlich seine Hose aus.
Publiziert: 12:44 Uhr
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