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Hamburg: Tennis-Bad-Boy Corentin Moutet zieht seine Hose aus
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Tennis-Rüpel zieht plötzlich seine Hose aus
So eine Verwarnung hat der Stuhl-Schiedsrichter wohl selten ausgesprochen. Beim ATP Turnier in Hamburg zieht Tennis-Bad-Boy Corentin Moutet plötzlich seine Hose aus.
Publiziert: 12:44 Uhr
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