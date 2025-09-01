Die ersten Viertelfinalisten der US Open stehen fest. Weder Novak Djokovic auf der Männer-Seite noch Aryna Sabalenka bei den Frauen bekunden Mühe in ihren Achtelfinal-Partien.

Novak Djokovic steht zum 14. Mal im Viertelfinal der US Open.

Novak Djokovic (38, ATP 7) gesteht dem deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (35, ATP 144) im Achtelfinal bloss acht Games zu und siegt 6:3, 6:3, 6:2. Struff hat zuvor mit Holger Rune (22, ATP 11) und Frances Tiafoe (27, ATP 17) überraschend zwei Gesetzte rausgeworfen.

Der Serbe zeigt seine mit Abstand beste Leistung des Turniers, vor allem beim Aufschlag. «Die Art und Weise, wie ich gespielt habe, ermutigt mich und stimmt mich positiv», sagt der Sieger von 24 Grand-Slam-Turnieren, der in Flushing Meadows nun zum 14. Mal in der Runde der letzten Acht steht.

Nächster Gegner ist der Einheimische Taylor Fritz (27, ATP 4), der Finalist des vergangenen Jahres, der dem Tschechen Tomas Machac (24, ATP 22) beim 6:4, 6:3, 6:3 ebenfalls keine Chance lässt.

Sabalenka diesmal souverän

Im Frauen-Tableau gibt sich die topgesetzte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (27) gegen die Spanierin Cristina Bucsa (27, WTA 95) keine Blösse. Nachdem die Belarussin in den ersten drei Partien jeweils einen Satz mit Hängen und Würgen für sich entschieden hat, gewinnt sie dieses Mal souverän 6:4, 6:1.

«Ich fühle, dass ich von Spiel zu Spiel besser spiele und hoffe, dass das so bleibt», so Sabalenka. Im Viertelfinal trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova (26, WTA 60), die im Duell der Wimbledon-Champions die Kasachin Elena Rybakina (26, WTA 10) 6:4, 5:7, 6:2 bezwingt. Rybakina gewann 2022 auf dem heiligen Rasen, Vondrousova ein Jahr später.

Krejcikova wehrt acht Matchbälle ab

Im anderen Viertelfinal der oberen Tableauhälfte stehen Jessica Pegula (31, WTA 4), die sich im US-amerikanischen Duell locker gegen Anne Li (25, WTA 58) durchsetzt (6:1, 6:2), und Barbora Krejcikova (29, WTA 62). Die Tschechin hat in ihrem Achtelfinal gegen Taylor Townsend (29, WTA 139) aber ein grosses Stück Arbeit.

Nach dem klar verlorenen Startsatz (1:6) wehrt die zweifache Grand-Slam-Siegerin (French Open 2021 und Wimbledon 2024) im zweiten Durchgang zunächst beim Stand von 4:5 einen Matchball der US-Amerikanerin ab, im Tiebreak dann weitere sieben und gewinnt die Satzentscheidung mit 15:13. Den dritten Satz entscheidet sie dann mit 6:3 für sich und steht zum zweiten Mal nach 2021 im Viertelfinal der US Open.