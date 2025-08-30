Jérôme Kym war immer nah dran und nicht schlechter. Am Ende fehlten die Kraft und das Quentchen Glück. Der junge Schweizer glänzte gegen die Weltnummer 4 Trevor Fritz mit der Partie seines Lebens in der dritten Runde am US Open in New York – trotz Out.

1/4 Es war wohl die bisherige Partie des Lebens des 22-jährigen Schweizers Jérôme Kym am US Open 2025. Foto: Keystone

Darum gehts Jérôme Kym sorgt für Sensation am US-Open gegen Taylor Fritz

Kym wehrt drei Matchbälle ab und gewinnt zweiten Satz

Fritz beendet Kyms Auftritt mit 20 Assen und 7:6, 6:7, 6:4, 6:4

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der 22-jährige Jérôme Kym sorgt fast für eine Sensation am US-Open. Im Drittrundenduell hat er den Vorjahres-Finalisten und haushohen Favoriten Taylor Fritz (27) in drei Sätzen bezwungen. Fritz ist die Nummer 4 der Welt, Kym die Nummer 123.

New York ist die Grand Slam-Premiere für Kym, für Fritz wars schon das 37. Grand Slam-Turnier. Der junge Aargauer aus Möhlin im Fricktal liess sich von Statistiken nicht irritieren.

Unbeeindruckt vom Gegenüber holte Kym den ersten Punkt und lag im ersten Satz bald 3:3 gleichauf mit dem Kalifornier. Auch bei den Assen: 3:3 gleichauf.

Unverständlicher Entscheid

Der erste Satz geht ins Tiebreak – dies nach einer bisherigen Partie ohne Breakball. Dann Kym zwei Mal mit unachtsamer Vorhand. Es heisst 1:0 für Fritz im ersten Satz.

Zweiter Satz: Die beiden aufschlagstarken, fast Zwei-Meter-Hühnen liegen bald wieder 3:3 gleichauf. Und noch immer kein Breakball.

Beim 4:4 ein unverständlicher Entscheid der deutschen Spielrichterin: Kym wird wegen Aufstöhnens ein Punkt nicht anerkannt! Dabei sind solche «Lärmkulissen» gerade bei Tennisspielerinnen gang und gäbe.

Medical Timeout

Wieder geht das Match ins Tiebreak. Kim dreht auf, Fritz kommt zum Satzball. Kym wehrt ab! Satzball für Kym. Fritz gleicht zum 7:7 aus. Nach knapp 1 Stunde und 45 Minuten hat der Schweizer drei Matchbälle abgewehrt und holt sich Satz 2.

Im 3. Satz schafft Fritz den Breakball. Kym scheint gegen den Weltklassegegner etwas der Schnauf auszugehen. Fritz geht mit mit 2:1 Sätzen in Führung.

Kym erhält ein Medical Timeout, seine rechte Schulter wird massiert.

Kym auf Wolke sieben

Beim 4:1 im 4. Satz schafft den Breakball! Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Und bei einem Mega-Stoppball tobt das Stadion, Kym geniesst den Moment sichtlich.

Kym rückt im 4. Satz auf 3:5 heran. Das Publikum feuert den Schweizer an – gegen den heimischen Amerikaner!

Mit seinem 20. Ass beendet Taylor Fritz den wundersamen Auftritt von Kym. Am Ende heissts 7:6, 6:7, 6:4 und 6:4 für Fritz. Kym bleibt der stille Triumph, die Menge mit tollem Tennis begeistert zu haben.