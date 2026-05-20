Schweizer Duo erreicht dritte Runde der French-Open-Quali

Je eine Schweizerin und ein Schweizer dürfen neben den bereits gesetzten Akteuren weiter von der Hauptrunde an den French Open träumen. Susan Bandecchi und Leandro Riedi erreichen bei der Qualifikation die dritte Runde.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Susan Bandecchi (27, WTA 215) steht bei der French-Open-Qualifikation als einzige Schweizerin in der dritten und letzten Runde. Die Tessinerin schlägt die an Nummer 12 gesetzte Tschechin Dominika Salkova (21, WTA 115) mit 6:3, 4:6, 7:5. Damit fehlt Bandecchi nun nur ein Sieg gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova (28, WTA 224), um zum ersten Mal in ihrer Karriere in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Auch bei den Männern ist mit Leandro Riedi (24, ATP 121) ein Schweizer weiter. Der an Nummer 17 gesetzte Zürcher liegt im dritten Satz gegen den Italiener Gianluca Cadenasso (21, ATP 197) lange mit Break hinten, gewinnt dann aber doch noch mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. Er trifft in der dritten Runde auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert (35, ATP 223). Rémy Bertola (27, ATP 209) muss derweil in der zweiten Runde die Segel streichen. Er verliert gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta (25, ATP 150) mit 4:6, 3:6.

Bereits fix im Hauptfeld von Roland Garros mit dabei ist Stan Wawrinka (41, ATP 119). Er erhielt in seinem letzten Jahr auf der Tour eine Wildcard. Bei den Frauen haben sich mit Belinda Bencic (29, WTA 12), Viktorija Golubic (33, WTA 81), Simona Walter (25, WTA 97) und Jil Teichmann (28, WTA 207) bereits vier Schweizerinnen ihr Ticket gesichert.