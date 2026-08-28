Susan Bandecchi verpasst zweite Grand-Slam-Teilnahme

Susan Bandecchi verliert ihr Drittrundenspiel in der US-Open-Qualifikation in drei Sätzen und muss damit auf ihre zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier warten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Hauptturnier der US Open findet ohne Susan Bandecchi (28, WTA 152) statt: Die Tessinerin scheitert in der letzten Runde der Qualifikation an der Holländerin Arantxa Rus (25, WTA 203) – in einem über zweistündigen Krimi verliert sie mit 6:1, 3:6 und 4:6.

Dabei hat die Partie noch gut begonnen: Am Donnerstag liegt sie mit 4:1 vorne, als über New York der Regen einsetzt. Die Partie muss deshalb unterbrochen werden und wird schliesslich erst am Freitag fortgesetzt. Bandecchi kommt mit diesem Unterbruch offenbar weniger gut zurecht als ihre Gegnerin, die das Spiel nach der Wiederaufnahme drehen kann.

Damit verpasst Bandecchi ihre zweite Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers nach den French Open 2026. Ohne sie treten in New York drei Schweizerinnen an: Belinda Bencic (29, WTA 12), Viktorija Golubic (33, WTA 55) und Simona Waltert (25, WTA 85).