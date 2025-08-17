DE
Ohne Satzverlust
Swiatek stürmt in Cincinnati-Final

Iga Swiatek gewinnt auch das vierte Direktduell in diesem Jahr mit Jelena Rybakina.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Iga Swiatek steht in Cincinnati im Final.
Iga Swiatek (WTA 3) erreicht am WTA-1000-Turnier in Cincinnati erstmals den Final. Die Wimbledon-Siegerin aus Polen gewinnt auch den Halbfinal gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 10) in zwei Sätzen.

Swiatek behält mit einem souveränen 7:5, 6:3-Sieg auch im vierten Aufeinandertreffen mit Rybakina in diesem Jahr die Oberhand. Die sechsfache Grand-Slam-Turniersiegerin führt nun in den Direktduellen mit der Kasachin mit 6:4 Siegen.

Ihre Finalgegnerin am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist entweder die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 9) oder die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 36).

