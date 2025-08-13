Wawrinka bekommt auch für US Open keine Wildcard

Stan Wawrinka, US-Open-Sieger von 2016, bekommt für die diesjährige Ausgabe keine Wildcard. Damit ist klar: Bei den Männern müssen sich die Schweizer durch die Qualifikation ins Haupttableau spielen.

1/2 Stan Wawrinka hat sich in der Vergangenheit mehrfach zu Rücktrittsgedanken geäussert, aber betont, dass er noch immer Spass am Tennis hat und sich fit fühlt Foto: PETER SCHNEIDER

Das US Open 2025 findet ohne Stan Wawrinka statt. Der 40-jährige Waadtländer, aktuell nur noch die Nummer 152 der Welt, erhält von den Organisatoren im Gegensatz zum Jahr zuvor keine Wildcard. Schon für Wimbledon hat der Lausanner keine erhalten.

Damit steht am Grand-Slam-Turnier in New York, das Wawrinka im Jahr 2016 gewann, heuer kein Schweizer direkt im Hauptfeld. Es bleibt nur noch der Weg über die Qualifikation.

Bei den Frauen stehen mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Rebeka Masarova und Jil Teichmann vier Spielerinnen im Hauptfeld. Letztere profitierte von der Absage von Paula Badosa und erbte dadurch den Platz der Spanierin.

Dank einer Wildcard darf Venus Williams in Flushing Meadows aufschlagen. Nach Angaben des Tennis-Weltverbandes wird die 45-jährige Amerikanerin die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren am US Open antrat. Die ältere der beiden Williams-Schwestern feierte 2000 und 2001 in New York zwei ihrer sieben Major-Turniersiegen.