Nun wartet eine Tschechin
Bencic steht nach Kraftakt im Tokio-Final

Belinda Bencic steht beim WTA-Turnier von Tokio im Endspiel. Sie setzt sich im Halbfinal gegen die Weltnummer 25 Sofia Kenin durch.
Publiziert: vor 11 Minuten
Aktualisiert: vor 9 Minuten
1/5
Belinda Bencic spielt in Tokio um den Turniersieg.
Foto: AFP
Keystone-SDA

Belinda Bencic (WTA 13) steht im Final des WTA-500-Turniers in Tokio. Die Schweizerin gewinnt gegen die Amerikanerin Sofia Kenin, die Nummer 25 der Weltrangliste, 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Im Endspiel trifft Belinda Bencic zum Saisonabschluss auf die Tschechin Linda Noskova. Die 20-Jährige, die im Ranking bereits auf Position 17 vorgestossen ist, erreicht den Final nach Absage der Top-Ten-Spielerin Jelena Rybakina kampflos.

Für die Ostschweizerin ist das Turnier in Japans Hauptstadt voraussichtlich der letzte Auftritt dieser Saison. Derzeit ist kein weiterer Start geplant. In ihrer ersten vollständigen Saison nach der Babypause feiert Belinda Bencic ihren grössten Erfolg mit dem Turniersieg in Abu Dhabi im Februar sowie dem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli. Mit einem Platz unter den Top 15 des WTA-Rankings kann die 28-jährige Ostschweizerin schon jetzt auf ein insgesamt sehr gelungenes Comeback-Jahr zurückblicken.

