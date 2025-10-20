Golubic gibt Sieg in Tokio aus der Hand

Viktorija Golubic scheidet beim WTA-500-Turnier in Tokio in der ersten Runde aus. Die Schweizerin unterliegt der Australierin Maya Joint trotz starkem Start nach drei Sätzen.

1/5 Viktorija Golubic scheitert am WTA-500-Turnier in Tokio bereits in der 1. Runde. Foto: Getty Images

Darum gehts Viktorija Golubic scheitert in Tokio in der ersten Runde

Golubic verpasst den Sieg im zweiten Satz im Tiebreak

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viktorija Golubic (33) scheitert beim WTA-500-Turnier in Tokio in der 1. Runde. Die Zürcherin unterliegt der um 23 Plätze besser klassierten Australierin Maya Joint unglücklich 6:1, 6:7 (5:7), 2:6.

Golubic (WTA 55) fehlten im zweiten Satz beim Stand von 6:5 und dann im Tiebreak beim Stand von 5:2 lediglich zwei Punkte zum Gewinn des Matches. Doch die 35-jährige Schweizerin konnte ihre Chancen nicht nutzen und musste sich Joint (WTA 32) nach 2:19 Stunden geschlagen geben.

Dabei hatte die Partie so gut begonnen für Golubic, die für den Gewinn des ersten Satzes lediglich 30 Minuten benötigte. Auch im zweiten Umgang war sie auf der Siegerstrasse, nachdem sie ein 0:2 in ein 4:2 verwandelt hatte. Gegen ihre 16 Jahre jüngere Gegnerin gab sie den Vorteil jedoch umgehend wieder aus der Hand. Der dritte Satz war dann eine klare Angelegenheit für Joint, die in einem allfälligen Viertelfinal womöglich auf Belinda Bencic trifft.