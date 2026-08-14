Traumstart für Viktorija Golubic in Cincinnati. Die 33-jährige Zürcherin schlägt die Amerikanerin Alycia Parks klar mit 6:2, 6:2. Nächste Gegnerin der ist Janice Tjen aus Indonesien.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Traumstart für Viktorija Golubic (33, WTA 52) in Cincinnati! Die Zürcherin schlägt Alycia Parks (USA, WTA 63) aus den USA in zwei klaren Sätzen 6:2, 6:2.

Für Golubic ist es der erste Hauptfeld-Sieg bei diesem Turnier überhaupt und gleichzeitig ihr zwölfter Sieg in einem WTA-Hauptfeld in der laufenden Saison – so viele Einzel hatte die 33-Jährige seit drei Jahren nicht mehr gewonnen.

Nun geht es für Golubic gegen die Indonesierin Janice Tjen (24, WTA 37) weiter. Positiv stimmen kann die Schweizerin, dass sie in Rom, am French Open und vergangene Woche in Toronto jeweils zwei Runden überstand. In Nottingham waren es sogar deren drei – und dies als Qualifikantin. Tjen hingegen kam seit Mitte Februar nicht mehr über die zweite Runde hinaus.