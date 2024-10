Djokovic greift in Shanghai nach seinem 100. Titel

Novak Djokovic steht im Halbfinal. Foto: keystone-sda.ch 1/4

AFP Agence France Presse

Novak Djokovic nimmt seinen 100. Turniersieg immer stärker ins Visier. Der Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien hat beim Masters in Shanghai den Halbfinal erreicht – muss dabei aber eine ernsthafte Prüfung durch den tschechischen Youngster Jakub Mensik meistern. Djokovic setzt sich 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 gegen den 19-Jährigen durch.

Djokovic hat betont, dass ihm die Aussicht auf den Jubiläumstitel in der chinesischen Metropole eine «Extramotivation» verleihe. Der Olympiasieger von Paris könnte damit näher an Jimmy Connors und Roger Federer heranrücken, die in der ewigen Bestenliste noch vor dem 37-Jährigen stehen. Der US-Amerikaner Connors hat 109 Titel gewonnen, der Schweizer «Maestro» Federer steht bei 103.

Djokovic bekommt es nun im Halbfinal mit Taylor Fritz zu tun, der sich sicher gegen Alexander Zverevs Bezwinger David Goffin durchsetzt. Den zweiten Halbfinal bestreiten der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien und Mensiks Landsmann Tomas Machac.