Über ein Jahrzehnt lang haben Roger Federer (43) und Rafael Nadal (38) den Tennissport geprägt. Sie lieferten sich epische Duelle und sorgten für ebenso viele emotionale Momente.

Nun tritt mit Rafael Nadal auch der zweite dieser beiden ewigen Rivalen zurück – ziemlich genau zwei Jahre nach dem Abgang von Federer.

Über vier Minuten dauert die Videobotschaft, mit der «Rafa» am Donnerstag sein Karriereende ankündigt. Vor allem die letzten zwei Jahre seiner Profilaufbahn seien hart gewesen, erklärt der Spanier. Zuletzt hatte er immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen.

«Es war mir eine absolute Ehre!»

Roger Federer reagiert umgehend auf die emotionale Botschaft von Rafael Nadal. Auf Instagram schreibt der Maestro dazu: «Was für eine Karriere, Rafa! Ich hatte gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für all die unvergesslichen Erinnerungen und die Errungenschaften in dem Sport, den wir so lieben.» Seine Botschaft schliess Federer ab mit den Worten: «Es war mir eine absolute Ehre!»

So sehr Nadal und Federer sportliche Rivalen waren – insgesamt standen sich die beiden Legenden in neun Grand-Slam-Finals und 15 weiteren Endspielen auf der Tour gegenüber (6:3 resp. 8:7 für Nadal) – so gross wurde in den letzten Jahren auch die Freundschaft. Bis heute unvergessen sind die Szenen bei Roger Federers letztem Auftritt am Laver Cup in London, als neben dem Schweizer auch Nadal seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.

