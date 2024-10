Rafael Nadal hängt das Racket an den Nagel! Nach 22 Grand-Slam-Titeln beendet der Spanier nach dem Davis Cup im November seine grandiose Karriere. Das gibt der 38-Jährige am Donnerstag bekannt.

Rafael Nadal: Der spanische Sandplatz-König tritt zurück. Das gab der 38-Jährige am Donnerstag auf X bekannt.

Nicolas Horni Sportredaktor

Der spanische Sandplatz-König tritt ab: Tennis-Legende Rafael Nadal gibt am Donnerstag in einem emotionalen Video seinen Rücktritt bekannt. «Die Wahrheit ist, dass es einige schwierige Jahre waren. Vor allem die letzten beiden», sagt er. «Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Eine, die einiges an Zeit gebraucht hat, um sie zu treffen. Aber in diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende. Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt, um eine lange und viel erfolgreiche Karriere zu beenden, als ich es mir je hätte vorstellen können.»

Nadal will am kommenden Davis-Cup-Final ein letztes Mal für sein Land auflaufen. Es sei nun ein Kreis, der sich damit schliesse: «Eine meiner ersten grossen Freuden als Tennisprofi war das Davis-Cup-Finale in Sevilla 2004.»

Im Video bedankt sich Nadal bei seinen ganz grossen Rivalen und auch ausführlich bei seiner Frau, der Schwester, der Mutter, dem Onkel und seinem Vater – und auch bei den Fans. «Ich kann euch nicht genug dafür danken, wie ihr mich habt fühlen lassen. Ihr habt mir die Energie gegeben, die ich in jedem Moment gebraucht habe. Alles, was ich erlebt habe, ist ein wahr gewordener Traum. Ich gehe mit der absoluten Gewissheit, dass ich mein Bestes gegeben habe, dass ich mich in jeder Hinsicht bemüht habe. Tausend Dank euch allen.»

Mit riesigem Abstand Roland-Garros-Rekordsieger

Rafael Nadal geht als einer der grössten Tennisspieler in die Geschichte ein. Mit 22 Siegen bei Major-Turnieren belegt Nadal hinter Novak Djokovic (24) und vor Roger Federer (20) den zweiten Platz der ewigen Bestenliste. Schon früh eroberte der Mallorquiner die Tenniswelt. Bei seiner allerersten Teilnahme an den French Open siegte er sogleich. Danach lieferte er sich über Jahre ein episches Duell mit Roger Federer. Alleine bei Grand-Slam-Turnieren standen sich die beiden neunmal im Final gegenüber, sechsmal hiess der Sieger Nadal. Später wurden die Rivalen, die sich auf dem Platz so erbittert bekämpften, gute Freunde.

In Paris triumphierte der Sand-König 14 Mal (Rekord!), dazu gewann er viermal die US Open sowie je zweimal die Australien Open und Wimbledon. 2008 holte er in Peking Olympia-Einzel-Gold, 2016 doppelte er in Rio mit Doppel-Gold nach. Zudem sass er 209 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste auf dem Tennis-Thron.

6:32 Nach 14. French-Open-Titel: Die 10 spektakulärsten Punkte von Nadal auf Sand

Verletzungen zwingen Nadal in die Knie

In den vergangenen Jahren hatte Nadal immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen. Seit seinem letzten Sieg am French Open im Juni 2022, bei dem er seinen Fuss für jeden Einsatz mit Schmerzmitteln betäuben musste, spielte er nur noch 37 Einzel. Im Vorfeld der Olympischen Spiele erreichte er in Bastad noch einmal einen ATP-Final, aus dem 93. Titel wurde aber nichts. Die Jagd auf Siege gegen die Besten liess sein Körper aber nicht mehr zu.

Schon länger wurde über ein Ende des 38-Jährigen spekuliert. Das wird nun Tatsache. Mit Rafael Nadal verlässt nach Roger Federer der nächste der drei wohl grössten Tennisspieler aller Zeiten die grosse Bühne.