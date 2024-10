Tennis-Star Richard Gasquet kündigt Rücktritt an

Dankt bald ab: Richard Gasquet. Foto: AFP 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Seit Monaten kämpft der französische Tennis-Star Richard Gasquet (38) um einen Platz in den Top 100 der Weltrangliste. Nun hat er bald genug. Wie Gasquet der französischen Zeitung «L'Equipe» erklärt, will er nach den French Open (25. Mai bis 8. Juni 2025) im kommenden Jahr sein Racket an den Nagel hängen.

Der ehemalige Weltranglistensiebte, der heute auf Platz 133 steht, erreichte dreimal den Halbfinal bei einem Grand-Slam-Turnier – in Wimbledon 2007 und 2015 sowie am US Open 2013. Er gewann 16 Titel, den ersten 2005 in Nottingham und den letzten 2023 in Auckland. Darüber hinaus bleibt er der jüngste Spieler, der ein Spiel auf der Tour gewonnen hat, als er 2002 im Alter von 15 Jahren in Monte-Carlo gegen den Argentinier Franco Squillari gewann.