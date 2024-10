Kurz zusammengefasst Djokovic unterstützt Sinner in Dopingfall

Sinner wurde zweimal positiv auf Clostebol getestet

Novak Djokovic wünscht sich, dass der Fall Jannik Sinner «so schnell wie möglich» zu einem Ende kommt und wies auf die «Ungereimtheiten» des Systems hin. Sinner wurde zweimal positiv auf Clostebol getestet und zunächst freigesprochen, bevor die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Berufung einlegte.

Es muss «sehr hart» für Sinner sein, dessen Sperre die WADA beantragt hat, sagt der Serbe am Mittwoch an einer Pressekonferenz im Rahmen des Masters 1000 in Shanghai, das gleichentags begonnen hat. «Das Spielniveau, das er seit Beginn dieser Affäre gezeigt hat, ist beeindruckend», betont die Nummer 4 der Welt, die mehr als einen Monat nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open ihr Comeback feiert.

Jannik Sinner wurde im März 2024 während der Nordamerika-Tour zweimal im Abstand von acht Tagen positiv getestet. In seinem Urin wurden geringe Mengen des Anabolikums Clostebol nachgewiesen. Die Internationale Agentur für die Integrität im Tennis (Itia) hatte Ende August seine Erklärung akzeptiert, dass er sich versehentlich durch ein Spray, das von einem Mitglied seines Teams benutzt wurde, kontaminiert hatte.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) legte am vergangenen Samstag Berufung gegen diese Entscheidung ein und forderte, dass Sinner, der in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, für zwei Jahre gesperrt wird.

«Zu viele Ungereimtheiten»

«Es scheint mir offensichtlich, dass unser System nicht gut funktioniert», sagt der 37-jährige Serbe, der 24 Grand-Slam-Trophäen gewonnen hat. «Es gibt zu viele Ungereimtheiten, zu viele Führungsgremien (in Sachen Doping, A. d. Red.), und allein dieser Fall wirft überhaupt kein gutes Licht auf unseren Sport.»

Nach der Bekanntgabe der Berufung durch die WADA hatte Carlos Alcaraz am Samstag erklärt, dass er «Mitleid» mit Sinner habe, dessen Schicksal in diesem Dopingfall nun in den Händen des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) liegt.

Sinner sagte, er sei «enttäuscht und überrascht» von der Berufung der WADA, sei aber «überzeugt, dass seine Unschuld bewiesen wird».