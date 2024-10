Überraschung in Shanghai. Carlos Alcaraz verpasst den Halbfinal-Kracher gegen die Weltnummer 1 Jannik Sinner. Der Spanier unterliegt im Viertelfinal der tschechischen Weltnummer 33 Tomas Machac in zwei Sätzen.

Alcaraz scheitert in Shanghai an Weltnummer 33

Nichts zu holen für Carlos Alcaraz. Foto: AFP 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Tomas Machac steht erstmals in seiner Karriere im Halbfinal eines Masters-1000-Turniers. Der 23-jährige Tscheche bezwingt im Viertelfinal in Shanghai Carlos Alcaraz in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 7:5.

Machac (ATP 33) zeigt gegen die zwei Jahre jüngere Weltnummer 2 aus Spanien eine herausragende Partie. Den ersten Satz sichert sich der Tscheche im Tiebreak, im zweiten Satz gelingt ihm bei letzter Gelegenheit der entscheidende Service-Durchbruch.

Im Halbfinal trifft Machac am Samstag auf Jannik Sinner. Die Weltnummer 1 aus Italien bekundete gegen den Russen Daniil Medwedew keine Mühe und siegt nach etwas mehr als 80 Minuten 6:1, 6:4.