1/5 Wurde am Montag 28 Jahre alt: Belinda Bencic. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Belinda Bencic gelingt am Montag – an ihrem 28. Geburtstag – der vierte Sieg gegen eine Top-20-Spielerin im Jahr 2025. Der erste Satz verläuft bizarr. Die Schweizerin geht 3:0 in Führung, ehe sie vier Games in Folge verliert, bevor sie wieder das Zepter übernimmt.

Auch im zweiten Durchgang gewinnt Bencic nach einem 3:4-Rückstand die letzten drei Spiele. Nach 100 Minuten verwertet sie im ersten Duell mit der 20-jährigen Linkshänderin den ersten Matchball. Es ist für die Olympiasiegerin von 2021 der 16. Sieg in der 20. Partie in diesem Jahr.

«Es war ein kniffliges Spiel, ich versuchte, aggressiver zu bleiben», sagt Bencic. «Ich habe in letzter Zeit nie an meinem Geburtstag gewonnen, darüber bin ich sehr glücklich.» Shnaider stiess im Vorjahr mit vier Titeln und dem Einzug in die Achtelfinals am US Open in die Weltspitze vor. 2025 allerdings gelangen ihr bisher nie mehr als zwei Siege an einem Turnier.

Gibts jetzt Revanche für Melbourne?

Bencic trifft im Achtelfinal auf die Weltranglisten-Dritte Coco Gauff, die Maria Sakkari (WTA 29) 7:6, 6:2 bezwingen konnte. Die beiden spielten bereits im Januar im Achtelfinal der Australian Open gegeneinander, damals setzte sich die 20-jährige Amerikanerin in drei Sätzen durch.

«Ich bin nun physisch wie auch spielerisch auf einem höheren Niveau und freue mich auf die Herausforderung», sagt Bencic, die im Head-to-Head 1:2 zurückliegt. Auch bei einer Niederlage wird die Ostschweizerin am kommenden Montag in der Weltrangliste wieder in die Top 50 vorstossen.