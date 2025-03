Gegen Lucky Loser Djokovic verliert Erstrundenpartie in Indian Wells

Djokovic kommt auch beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells nicht in Schwung. Der Serbe verliert gegen den Lucky Loser Botic van de Zandschulp in drei Sätzen.

Publiziert: 09:40 Uhr | Aktualisiert: vor 27 Minuten