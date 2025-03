Dominic Stricker steht beim ITF-Turnier in Trimbach SO im Final. Das Ziel, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, hat der Berner damit also schon erreicht.

Stricker zieht in Trimbach in Final ein

Stricker zieht in Trimbach in Final ein

Dominic Stricker steht in Trimbach im Final. Foto: Christian Merz

Dominic Stricker (ATP 284) steht endlich wieder einmal in einem Endspiel, wenn auch nur auf ITF-Stufe. In Trimbach SO bezwingt der Berner den Briten Ben Jones (26) 6:4, 6:3. Es ist die erste Final-Teilnahme für ihn seit dem ITF-Turnier in Prag Anfang Mai 2023.

Stricker, der in der Weltrangliste 377 Plätze besser klassiert ist als Jones, bleibt wie schon im ganzen Turnier auch bei seinem Halbfinal-Erfolg ohne Satzverlust. Im Endspiel am Sonntagmittag (12 Uhr) wartet nun der Este Daniil Glinka (24), der als Weltnummer 443 ebenfalls fast 160 Plätze schlechter klassiert ist. Es wird ein Duell zweier Linkshänder.

Egal, ob Stricker den Titel in Trimbach holt, sein Ziel für dieses Woche hat er bereits erreicht: Möglichst viele Spiele am Stück absolvieren. Im derzeitigen Rummel um seine Management-Situation und die Loslösung von seinem Vater tut ein solches sportliches Erfolgserlebnis sicher gut.