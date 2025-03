Dominic Stricker spielt diese Woche in Trimbach SO. Foto: Christian Merz

Marco Pescio Reporter Sport

Dominic Stricker (22) ist beim ITF-M25-Turnier in Trimbach SO weiterhin auf Erfolgskurs. Der an ATP-Rang 284 klassierte Berner steht auch nach dem Viertelfinal gegen den Italiener Lorenzo Rottoli, seinerseits die Weltnummer 795, noch ohne Satzverlust da. Er gewinnt die Partie mit 6:3, 6:4.

Im Halbfinal am Samstag bekommt es Stricker mit dem Briten Ben Jones (ATP 661) zu tun. Der in der Weltrangliste weit zurückgefallene Schweizer ist in Trimbach topgesetzt und der haushohe Favorit. Allerdings geht es für Stricker – nach all den teaminternen Nebengeräuschen sowie der sportlichen Krise – momentan vor allem darum, Spielpraxis zu sammeln. Und Spass zu haben, wie er zuletzt betonte. Dieser Plan scheint bislang ganz gut aufzugehen. Nach Trimbach plant der US-Open-Achtelfinalist von 2023 einen längeren Aufbaublock.