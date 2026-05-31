Die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek scheidet in Paris aus. Damit muss eine weitere Topfavoritin auf den Titel die Segel streichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iga Swiatek scheidet an ihrem 25. Geburtstag bei den French Open aus

Die Polin unterliegt Marta Kostjuk klar mit 5:7, 1:6

Ukrainerin könnte im Viertelfinal auf Bencic treffen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das Favoritinnensterben an den French Open geht nahtlos weiter. Nachdem Titelverteidigerin Coco Gauff (22, WTA 4) am Samstagabend die Segel streichen musste, fliegt nun auch die vierfache Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek (WTA 3) aus dem Turnier – und das an ihrem 25. Geburtstag.

Die Polin, die in Paris 2020 und 2022 bis 2024 viermal triumphieren konnte, unterliegt der Ukrainerin Marta Kostjuk (23, WTA 15) klar in zwei Sätzen mit 5:7, 1:6. Der grosse Unterschied liegt beim Service: Nach erstem Aufschlag gewinnt Swiatek knapp über 40 Prozent der Punkte, nach zweitem sogar weniger als 40 Prozent. Bei Kostjuk, die in der 3. Runde Viktorija Golubic ausgeschaltet hat, liegen die Werte bei 61 und 50 Prozent.

Im Viertelfinal – es wird der zweite in ihrer Grand-Slam-Karriere sein nach jenem an den Australian Open 2024 – könnte es zum Duell mit Belinda Bencic (29, WTA 11) kommen. Die Schweizerin duelliert sich am frühen Sonntagnachmittag mit Kostjuks Landsfrau Elina Switolina (31, WTA 7).