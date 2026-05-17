Julian Sigrist Redaktor Sport

Jannik Sinner schreibt weiter Geschichte. Der Weltranglistenerste gewinnt in Rom auch das fünfte ATP-1000-Turnier des Jahres – und damit das Einzige, das er zuvor noch nie gewonnen hat. Als zweiter – und jüngster – Spieler nach Novak Djokovic komplettiert er damit das «Career Golden Masters». Es ist zudem das erste Mal seit 50 Jahren, dass das Turnier in der italienischen Hauptstadt wieder von einem Einheimischen gewonnen wird.

Im Endspiel lässt Sinner den Norweger Casper Ruud (ATP 25) nur zu Beginn von der Überraschung träumen. Nach dem 0:2-Rückstand im Anfangssatz gleicht der Italiener aber schnell wieder aus und entscheidet den Durchgang am Ende mit 6:4 für sich. Im zweiten Satz nimmt er seinem Kontrahenten dann gleich zu Beginn das Aufschlagsspiel ab und lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen – auch den zweiten Durchgang gewinnt er mit 6:4.

Sinner baut damit gleich zwei seiner Rekorde weiter aus. Zusammen mit dem Turnier in Paris im letzten Jahr und den vier bislang gespielten in dieser Saison ist es der sechste Turniersieg bei einem Masters in Folge. Sein Final-Erfolg über Ruud ist zudem gleichbedeutend mit dem 34. Sieg bei einem ATP-1000-Turnier in Serie.