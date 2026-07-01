So hat sich Serena Williams den ersten Grand Slam seit 2024 wohl nicht vorgestellt. Nach dem Aus im Einzel steht nun auch das Doppel mit Schwester Venus auf der Kippe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serena Williams verliert am Mittwoch in Wimbledon nach vier Jahren Pause

Knieschaden gefährdet Doppel-Auftritt mit Schwester Venus am Freitag

Busse von 40'000 CHF droht wegen verpasster Pressekonferenz nach Niederlage

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Nach vier Jahren Pause hat Serena Williams (44) am Mittwoch ihr Comeback beim Einzel in Wimbledon gegeben. Die US-Amerikanerin verliert dabei gegen Maya Joint (20) aus Australien in drei Sätzen mit 3:6, 7:6, 3:6. Während des Matches verletzt sich Williams am Knie, was nun auch den Doppel-Einsatz mit Schwester Venus (46) in Gefahr bringt.

Am Freitag sollte das Williams-Duo zum ersten Mal seit 2022 gemeinsam bei einem Grand Slam antreten. Diversen Medienberichten zufolge steht nun dieses Comeback aufgrund der Knieverletzung auf der Kippe. Die US-Amerikanerin hat sich demnach bereits am Ende des ersten Satzes gegen Joint verletzt. So sei das Knie während des Matches spürbar angeschwollen.

Williams lässt Pressekonferenz aus

Nicht nur sportlich könnte das Wimbledon-Comeback für die 23-fache Grand-Slam-Siegerin enden. Nach ihrer Niederlage gegen Joint liess Williams die Pressekonferenz aus und meldete sich lediglich mit einem Statement über Whatsapp zu Wort. Nun droht ihr laut «Bild» eine Busse in der Höhe von umgerechnet 40'000 Franken.