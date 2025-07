Venus Williams hat eine siegreiche Rückkehr auf die WTA-Tour erlebt. 16 Monate nach ihrem letzten Auftritt gewinnt die 45-Jährige ihr Doppel bei einem Turnier in Washington. In der Nacht auf Mittwoch steht auch das Einzel-Comeback an.

1/4 Zurück auf der WTA-Tour: Venus Williams. Foto: keystone-sda.ch

AFP Agence France Presse

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams hat sich 16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match mit einem Sieg im Doppel auf der WTA-Tour zurückgemeldet. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich an der Seite ihrer 22 Jahre jüngeren Landsfrau Hailey Baptiste beim Turnier in Washington D.C. gegen Eugenie Bouchard (Kanada) und Clervie Ngounoue (USA) mit 6:3, 6:1 durch.

«Es ist einfach schön, spielen zu können», sagte Williams: «Wo ich dieses Jahr stehe, ist so viel anders als letztes Jahr.» Es sei ein «Unterschied wie Tag und Nacht», sich auf ein Turnier statt wie im letzten Jahr auf eine Gebärmutteroperation vorzubereiten.

Zuletzt hatte die fünfmalige Wimbledonsiegerin im März 2024 in Miami aufgeschlagen. In Washington D.C. steht für Williams nun im Einzel in der deutschen Nacht zu Mittwoch das US-Duell mit Peyton Stearns (USA) in der ersten Runde an.

Teilnahme im Einzel der US Open?

«Es ist wahrscheinlich noch schwieriger, zuerst das Doppel zu spielen, weil ich keine Doppelspielerin bin», sagte Williams nach dem Match, das rund 3000 Zuschauer verfolgten, darunter auch NBA-Star Kevin Durant.

Derzeit wird auch über eine Rückkehr von Williams zu den US Open spekuliert. Die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres hatten am Montag die Meldung der älteren Schwester von US-Ikone Serena Williams für den vorgeschalteten Mixed-Wettbewerb bekannt gegeben. Williams will der aktualisierten Meldeliste zufolge am 19. und 20. August im Rahmen der US-Open-Fanwoche mit ihrem Landsmann Reilly Opelka aufschlagen. Zu Plänen für einen möglichen Einzelstart der Kalifornierin äusserten sich die Veranstalter nicht.