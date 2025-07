Nächste prominente Absage für das ATP-Turnier in Toronto: French-Open-Sieger Carlos Alcaraz verzichtet wie vor ihm bereits Jannik Sinner oder Novak Djokovic auf einen Auftritt in Kanada.

Verzichtet wie andere Tennis-Stars auf eine Teilnahme in Toronto: Carlos Alcaraz. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das am Sonntag beginnende ATP-1000-Turnier in Toronto findet auch ohne Carlos Alcaraz statt. Der Spanier muss wegen muskulärer Probleme absagen.

«Nach vielen Wochen ohne Pausen kann ich dieses Jahr nicht in Toronto spielen. Ich habe leichte Muskelprobleme und muss mich körperlich und geistig für das, was als Nächstes kommt, erholen», verkündete der Weltranglisten-Zweite in den sozialen Netzwerken.

Vor Alcaraz hatten bereits die Weltnummer 1 Jannik Sinner, Novak Djokovic und der Weltranglisten-Fünfte Jack Draper ihren Rückzug vermeldet. Wimbledon-Gewinner Sinner, der beim Rasenklassiker auf den Ellenbogen gefallen war, wolle sich erholen, begründete der Veranstalter die Absage des Italieners. Gleiches gelte für den Serben Djokovic, der in Wimbledon im Halbfinal an Sinner gescheitert war und dort ebenfalls mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Der Brite Draper fehlt wegen einer Verletzung.