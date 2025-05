Anlage der US Open wird komplett renoviert

1/4 Das Arthur Ashe Stadium und die US Open erstrahlen bald in einem Glanz. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Neues Styling für die grösste Tennis-Arena der Welt: Das Arthur Ashe Stadium und das gesamte Areal der US Open in New York werden für 800 Millionen Dollar (knapp 670 Millionen Franken) grundlegend renoviert. Die US Tennis Association (USTA) stellte die «grösste Einzel-Investition in der Geschichte des Turniers» in der Nacht auf Dienstag voller Stolz vor – die Steuerzahler sollen mit keinem Cent belastet werden.

«Dieses Projekt ermöglicht es uns, die grösste Bühne des Tennissports zu erhalten, die vor mehr als 25 Jahren gebaut wurde, und sie so zu modernisieren, dass sie für die nächsten 25 Jahre gerüstet ist», sagt USTA-Geschäftsführer Lew Sherr. Die Spielerinnen und Spieler sollen einen «einzigartigen Raum» und «mehr Luxus abseits des Platzes» geniessen.

Dafür wird ein neues, grosses «Player Performance Center» mit Umkleiden, Fitness-Studios und Aufwärmzonen gebaut. Das Arthur Ashe Stadium erhält einen neuen Haupteingang, der Unterrang wird um 2000 Sitzplätze erweitert. «Zu unserer Zeit hätten wir gesagt: Was zur Hölle ist das bitte?», schwärmte die Tennis-Ikone John McEnroe: «Die Spieler werden begeistert sein.»

Die Arbeiten sollen 2027 abgeschlossen werden und die Austragung des Grand-Slam-Turniers nicht stören. Dieses Jahr werden die US Open vom 24. August bis 7. September gespielt.

1:06 Partner doppelt beschäftigt: Tennisspieler lässt Einlaufkind unabsichtlich abblitzen