Belinda Bencic überzeugt in Adelaide weiter. Gegen die Weltnummer 14 Anna Kalinskaja spielt sie stark auf. Die Partie endet abrupt, weil die Russin wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben muss.

1/4 Belinda Bencic steht in Adelaide in der 2. Runde. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Belinda Bencic kommt bei ihrem Comeback als junge Mutter immer besser in Fahrt. In der 1. Runde des WTA-500-Turniers in Adelaide gewinnt die 27-jährige Ostschweizerin gegen die Weltnummer 14 Anna Kalinskaja. Die Russin muss nach verlorenem Startsatz aufgeben.

Bencic (WTA 421) sichert sich in der südaustralischen Metropole den zwölften Sieg im fünfzehnten Spiel, seit sie im Oktober auf die Profitour zurückkehrte, den mit Abstand wertvollsten. Zuvor war die Japanerin Moyuka Uchijima (WTA 62) in der Qualifikation von Adelaide die bestklassierte Spielerin, die sie bezwungen hat.

Gegen die ein Jahr jüngere Russin Anna Kalinskaja gelingt Bencic ein Traumstart. Sie nimmt ihrer Konkurrentin gleich im ersten Game den Aufschlag ab und lässt zum 5:2 ein zweites Break folgen. Danach muss sich die Freundin von Jannik Sinner pflegen lassen, dem Anschein nach wegen Kreislaufproblemen. Wenig später holt sich Bencic im vierten Anlauf den ersten Satz.

Rückkehr an Schwelle der Top 300

Nachdem Bencic gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs das nächste Break gelingt, wirft die Russin nach 49 Minuten das Handtuch. Dennoch darf die Schweizerin mit ihrer Form sehr zufrieden sein.

Bencic war im letzten April Mutter von Töchterchen Bella geworden. Nun scheint die Olympiasiegerin von 2021 und ehemalige Weltranglisten-Vierte bereits wieder auf sehr gutem Weg zurück zu alter Stärke. Im WTA-Ranking wird Bencic mindestens an die Schwelle der Top 300 zurückkehren. Im Achtelfinal trifft sie mit Ludmilla Samsonowa (WTA 26) auf eine weitere Russin. Für die Australian Open, die am Sonntag beginnen, ist Bencic dank eines geschützten Rankings direkt im Hauptfeld.