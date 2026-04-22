Vom 20. April bis zum 3. Mai werden beim Madrid Open neue Champions gesucht. Auch die Schweiz greift in den Kampf um ein stattliches Preisgeld ein, wobei Belinda Bencic der grösste Trumpf ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madrid Open verteilt total 15 Millionen Franken Preisgeld

Finalsieger erhalten 929'000 Franken, Finalisten 494'000 Franken als Prämie

Belinda Bencic grösste Schweizer Hoffnung, keine Schweizer Männer dabei War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Fans des Männertennis bekamen bereits beim Masters in Monte-Carlo eine Kostprobe der grossen Sandturniere der diesjährigen Saison. Für die Frauen ist das Madrid Open hingegen das erste 1000er-Turnier auf der roten Asche. Gemeinsam haben sie beim bevorstehenden Turnier das Preisgeld, von dem es in der spanischen Hauptstadt eines in Millionenhöhe gibt.

Runde Punkte (Männer / Frauen) Preisgeld in EUR (gerundet) Preisgeld in CHF (gerundet) Siegerin und Sieger 1000 / 1000 1'007'000 929'000 Finalistin und Finalist 650 / 650 536'000 494'000 Halbfinal 400 / 390 298'000 274'000 Viertelfinal 200 / 215 169'000 156'000 Achtelfinal 100 / 120 92'000 85'000 3. Runde 50 / 65 54'000 50'000 2. Runde 30 / 35 32'000 29'000 1. Runde 10 / 10 21'000 20'000 Total pro Geschlecht

8'236'000 7'596'000

Über umgerechnet 15 Millionen Franken verteilen die Organisatoren an die je 96 Teilnehmenden im Männer- und Frauenturnier. Das sind rund 7,6 Millionen pro Geschlecht, wobei jede Runde bei beiden gleich honoriert wird. Die markantesten Unterschiede zeigen sich im Final. Während ein Gewinn 929'000 Franken einbringt, erhält der oder die Zweitplatzierte nur etwas mehr als die Hälfte davon. Mit 494'000 Franken dürften die Reisekosten aber dennoch gestemmt werden können.

Bencic grösste Schweizer Hoffnung

Beim Blick auf die Startlisten taucht die Schweizer Fahne zwar mehrfach auf, einzig Belinda Bencic stand jedoch von Anfang an im Hauptfeld. Über die Qualifikation kamen mit Viktorija Golubic und Simona Waltert zwei Schweizerinnen hinzu. Golubic musste jedoch nach der 1. Runde ihre Koffer packen.

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Bei den Männern ist die Situation hingegen düster. Weder im Hauptfeld noch in der Qualifikation findet sich ein Eidgenosse. Auch Stan Wawrinka, der zuletzt beim 500er-Turnier in Barcelona aufschlug, steht in Madrid nicht am Start. Bis er Ende Jahr seine Karriere beendet, könnte er aber noch drei Grand Slams und ebenso viele Heimturniere bestreiten.