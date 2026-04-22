Darum gehts
- Madrid Open verteilt total 15 Millionen Franken Preisgeld
- Finalsieger erhalten 929'000 Franken, Finalisten 494'000 Franken als Prämie
- Belinda Bencic grösste Schweizer Hoffnung, keine Schweizer Männer dabei
Fans des Männertennis bekamen bereits beim Masters in Monte-Carlo eine Kostprobe der grossen Sandturniere der diesjährigen Saison. Für die Frauen ist das Madrid Open hingegen das erste 1000er-Turnier auf der roten Asche. Gemeinsam haben sie beim bevorstehenden Turnier das Preisgeld, von dem es in der spanischen Hauptstadt eines in Millionenhöhe gibt.
|Runde
|Punkte (Männer / Frauen)
|Preisgeld in EUR (gerundet)
|Preisgeld in CHF (gerundet)
|Siegerin und Sieger
|1000 / 1000
|1'007'000
|929'000
|Finalistin und Finalist
|650 / 650
|536'000
|494'000
|Halbfinal
|400 / 390
|298'000
|274'000
|Viertelfinal
|200 / 215
|169'000
|156'000
|Achtelfinal
|100 / 120
|92'000
|85'000
|3. Runde
|50 / 65
|54'000
|50'000
|2. Runde
|30 / 35
|32'000
|29'000
|1. Runde
|10 / 10
|21'000
|20'000
|Total pro Geschlecht
|
|8'236'000
|7'596'000
Über umgerechnet 15 Millionen Franken verteilen die Organisatoren an die je 96 Teilnehmenden im Männer- und Frauenturnier. Das sind rund 7,6 Millionen pro Geschlecht, wobei jede Runde bei beiden gleich honoriert wird. Die markantesten Unterschiede zeigen sich im Final. Während ein Gewinn 929'000 Franken einbringt, erhält der oder die Zweitplatzierte nur etwas mehr als die Hälfte davon. Mit 494'000 Franken dürften die Reisekosten aber dennoch gestemmt werden können.
Bencic grösste Schweizer Hoffnung
Beim Blick auf die Startlisten taucht die Schweizer Fahne zwar mehrfach auf, einzig Belinda Bencic stand jedoch von Anfang an im Hauptfeld. Über die Qualifikation kamen mit Viktorija Golubic und Simona Waltert zwei Schweizerinnen hinzu. Golubic musste jedoch nach der 1. Runde ihre Koffer packen.
Bei den Männern ist die Situation hingegen düster. Weder im Hauptfeld noch in der Qualifikation findet sich ein Eidgenosse. Auch Stan Wawrinka, der zuletzt beim 500er-Turnier in Barcelona aufschlug, steht in Madrid nicht am Start. Bis er Ende Jahr seine Karriere beendet, könnte er aber noch drei Grand Slams und ebenso viele Heimturniere bestreiten.