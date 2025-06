Sportlich lieferte Jannik Sinner mit frühem Halle-Out negative Schlagzeilen. Nun rückt der Weltranglisten-Erste erneut in den Fokus – durch zwei Entlassungen.

Sinner hatte zuvor positive Dopingtests und eine dreimonatige Sperre

Sich in aller Ruhe und ohne Nebenschauplätze aufs dritte Grand-Slam-Turnier 2025 vorbereiten? Nicht bei Jannik Sinner in diesem Jahr.

Just vor dem Turnierbeginn in Wimbledon hat es offenbar im Team des Weltranglistenersten geknallt. Mit Marco Panichi und Ulises Badio müssen der Fitnesstrainer und der Physiotherapeut per sofort gehen. Dies berichten «Sky Sport Italia» und «The Times». Weder Panichi noch Badio sind mit nach London gereist.

Um Sinner wird es derzeit einfach nie ruhig. Da waren vergangenes Jahr die zwei positiven Dopingtests (Clostebol), für die der Italiener Physiotherapeut Giacomo Naldi und Fitnesstrainer Umberto Ferrara verantwortlich machte. Naldi und Ferrara hatten keine Zukunft mehr im Sinner-Team. So stiessen mit Panichi und Badio zwei ehemalige Mitglieder des Staffs von Tennis-Gigant Novak Djokovic zum Team des heute 23-Jährigen.

Nachdem Sinner 2024 die US Open und Anfang 2025 die Australian Open gewonnen hatte, begann im Februar die von ihm akzeptierte dreimonatige Dopingsperre zu laufen – eine Sanktion, die im Tenniszirkus für viel Wirbel sorgte. Zurück auf dem Tennisplatz lieferte er sich im Juni im Final der French Open einen denkwürdigen Kampf mit dem in fünf Sätzen siegreichen Spanier Carlos Alcaraz.

Und dann folgte der Rasen-Reinfall in Halle: Beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon war für den Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde Schluss – Dreisatzpleite gegen den Kasachen Alexander Bublik. Für Sinner war diese Niederlage gleichbedeutend mit dem frühesten Out seit Oktober 2023 (Paris-Bercy). Während dieser Zeitspanne hatte er immer mindestens die Viertelfinals erreicht.

Sportlich schrillten da bereits die Alarmglocken – jetzt kracht es auch intern.