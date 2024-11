Rafael Nadal lässt offen, ob er beim Davis-Cup in Málaga spielen wird. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger bereitet sich auf sein letztes Profi-Turnier vor und geniesst die Woche, ohne zu sehr an den Ruhestand zu denken.

Rafael Nadal unsicher über Einsatz beim Davis-Cup in Málaga

Nadal beendet Karriere vor heimischem Publikum

22-maliger Grand-Slam-Champion will Woche geniessen

Rafael Nadal lässt vor dem letzten Tennisevent seiner grossen Profikarriere weiter offen, ob er selbst aufschlagen wird. «Ich weiss nicht, ob ich spielen werde oder nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt», sagt Nadal vor den Davis-Cup-Finals in Málaga.

Am Dienstag (17 Uhr) tritt das spanische Team um den 22-maligen Grand-Slam-Champion in Andalusien im Viertelfinal gegen Holland an. Nadal hat im Oktober angekündigt, dass er mit dem Turnier vor den eigenen Fans seine Laufbahn beenden wird.

«Ich habe in den letzten anderthalb Monaten versucht, so hart wie möglich zu arbeiten. Ich versuche, mein Bestes für dieses Ereignis zu geben», sagte Nadal, der nach den Olympischen Spielen in Paris einzig noch erfolglos beim umstritten «Six Kings Slam» in Saudi-Arabien aufgetreten war: «Wenn man nicht so oft an Wettkämpfen teilnimmt, ist es schwer, das Niveau konstant zu halten. Ich glaube, dass ich mich jeden Tag verbessern kann.»

Mit dem Entschluss zum Rücktritt zeigte sich der 38 Jahre alte Rekordsieger der French Open weiter zufrieden. «Ich fühle mich gut, ich habe lange darüber nachgedacht», sagte Nadal: «Ich geniesse die Woche, ich denke nicht zu sehr an den Ruhestand.» Ihn erwarte «eine grosse Veränderung in meinem Leben», zunächst sei er aber voller Freude, in Malaga zu sein.